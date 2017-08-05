Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 36° 7 Авг 26° 37° 8 Авг 26° 38°

Дальнее зарубежье 05.08.2017 13:04

Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Госдепартамент США опубликовал в субботу официальное уведомление для ООН о выходе страны из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.

"Сегодня США подали в ООН уведомление о выходе из Парижского соглашения тогда, когда это станет возможным в соответствии с его положениями", - отмечается в документе, распространенном на веб-сайте госдепа.

При этом в Вашингтоне не исключили возможного возвращения к парижским договоренностям в будущем.

"Как отметил Дональд Трамп в своем заявлении 1 июня и впоследствии, он открыт к тому, чтобы США вновь вступили в Парижское соглашение, если сочтут его условия более выгодными для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков", - подчеркивается в документе.

Ранее в этом году президент США Д.Трамп объявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату, что вызвало повсеместную критику в мире.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ООН, КЛИМАТ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


США рассчитывают на текущей неделе договориться с Китаем по вопросу о новых санкциях ООН против КНДР - американский постпред Вашингтон намерен "закручивать гайки" в отношениях с Пхеньяном - постпред США при ООН Тиллерсон назвал реальной угрозу нападения Пхеньяна на Сеул и Токио СБ ООН рассмотрит возможное сокращение миротворческих миссий в свете планов США урезать свои взносы Генсек ООН опасается, что сокращение финансирования Вашингтоном Всемирной организации подорвет ее реформирование Тиллерсон заявил, что США могут выйти из Совета по правам человека ООН в случае его отказа от реформ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]