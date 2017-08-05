Азербайджанские моряки стали вторыми в эпизоде «Стрельба по плавающей мине» в рамках конкурса «Кубок моря - 2017»

Азербайджанские моряки стали вторыми по итогам эпизода «Стрельба по плавающей мине» в рамках конкурса «Кубок моря - 2017», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«Согласно решению судейской бригады, по итогам выполнения этого эпизода первое место с результатом 50 баллов было присуждено экипажу малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России»,- говорится в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что второе место 48 баллами занял экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана, третье место 46 баллами занял экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, и четвертое место с 44 баллами занял экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана.
В конкурсе «Кубок моря-2017» принимают участие экипажи надводных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана. В качестве наблюдателей за проведением соревнований приглашены представители вооруженных сил Турции, Саудовской Аравии и Бахрейна.
Военно-морской флот России и военно-морские силы Ирана представлены на конкурсе малыми ракетными корабля «Град Свияжск» и «Джошан». Военно-морские силы Азербайджана и Казахстана - артиллерийскими кораблями «G-124» и «Сарыарка» соответственно.
«Кубок моря-2017» проходит с 1 по 11 августа в территориальных водах Азербайджана.
Ф.Исазаде
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