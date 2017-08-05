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Дальнее зарубежье 05.08.2017 14:38

Глава МИД Южной Кореи готова провести переговоры с КНДР на полях саммита АСЕАН

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что готова встретиться с представителем КНДР на региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

"Если появится возможность провести переговоры (с Северной Кореей - ИФ), мы этим воспользуемся", - сказала министр журналистам.

По данным западных СМИ, ядерная проблема КНДР является одной из основных тем, которые затрагиваются на саммите АСЕАН. Главы МИД стран АСЕАН выразили обеспокоенность ситуацией на корейском полуострове и призвали к принятию мер, направленных на его денуклеаризацию.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, АСЕАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]