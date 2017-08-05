Глава МИД Южной Кореи готова провести переговоры с КНДР на полях саммита АСЕАН

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что готова встретиться с представителем КНДР на региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

"Если появится возможность провести переговоры (с Северной Кореей - ИФ), мы этим воспользуемся", - сказала министр журналистам.

По данным западных СМИ, ядерная проблема КНДР является одной из основных тем, которые затрагиваются на саммите АСЕАН. Главы МИД стран АСЕАН выразили обеспокоенность ситуацией на корейском полуострове и призвали к принятию мер, направленных на его денуклеаризацию.