Среди других инвесторов, принимающих участие в раунде финансирования Impossible объемом $75 млн - фонд Open Philantrophy, возглавляемый сооснователем Facebook Дастином Московицем и его супругой Кари Туной.
Impossible была создана в 2011 году бывшим профессором биохимии Стэнфордского университета Пэтом Брауном.
В качестве ключевого ингредиента для производства "искусственного мяса" П.Браун использует леггемоглобин - разновидность гемоглобина, содержащуюся в сое, которая придает растительным бургерам вкус настоящего мяса. Компонент производится с помощью генетически модифицированных дрожжей и ферментации, что позволяет создать идентичный натуральному мясу продукт, утверждают в Impossible.
Компания недавно получила патент на использование соевого леггемоглобина в заменителях мяса, и планирует предоставить Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами исследования, подтверждающие безопасность употребления этого компонента в пищу.
Бургеры с использованием "растительного мяса" впервые появились в одном из нью-йоркских ресторанов год назад, а к настоящему времени подаются почти в 50 ресторанов.
В ближайшие недели Impossible намерена открыть предприятие в Окленде, что позволит ей перейти от продажи нескольких тысяч бургеров в месяц к нескольким миллионам, заявил главный операционный и финансовый директор компании Дэвид Ли.
"Это полностью изменит экономику бизнеса и область распространения продукции бренда, - заявил Д.Ли в интервью FT. - К концу этого календарного года мы будем генерировать прибыль в расчете на каждый выпускаемый бургер, что даст нам средства на дальнейшее развитие".
В дальнейшем Impossible надеется начать разработку растительных альтернатив другим продуктам животного происхождения, включая сыр, рыбу и сосиски.
"Есть целый набор продуктов, которые мы знаем, как делать, - заявил П.Браун. - Когда у нас будут ресурсы, чтобы начать их производство, мы начнем его".
Бердымухамедов едет с официальным визитом в Азербайджан
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 141 раз - Минобороны Азербайджана
Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство
Цены на нефть растут, но завершают неделю снижением, Brent на уровне $52,12 за баррель
Президент Алиев приглашает частных инвесторов поддержать развитие шелководства в Азербайджане
Азербайджан должен сократить зависимость от импорта сигарет и начать их экспорт – президент Алиев
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Азербайджанские моряки стали вторыми в эпизоде «Стрельба по плавающей мине» в рамках конкурса «Кубок моря - 2017»
В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба гражданина РФ Уелданова - СМИ
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе
Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»