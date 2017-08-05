Глава МИД Ирана и руководитель дипломатии ЕС обсудили ядерный вопрос, ситуацию в Ираке и Сирии

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в Тегеране, сообщает в субботу иранское агентство "Мехр".

В ходе встречи стороны обсудили такие темы, как выполнение Ираном всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме и двусторонние отношения между Тегераном и ЕС.

"Международное сообщество разделяет с Ираном общую позицию относительно всеобъемлющего плана действий. Евросоюз, как и его страны-члены, решительно поддерживает соглашение по ядерной проблеме", - приводит агентство слова главы дипломатии ЕС.

Помимо этого, Дж.Зариф и Ф.Могерини затронули региональные проблемы, в частности, в Ираке и Сирии, а также противоречия между рядом арабских стран и Катаром.