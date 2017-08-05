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Регион 05.08.2017 16:15

Более 100 грузинских заключенных объявили голодовку в тюрьме Стамбула

Около 150 граждан Грузии, которые за различные преступления отбывают наказание в Турции, объявили голодовку в стамбульской тюрьме, сообщает в субботу грузинская телекомпания "Рустави-2".

По информации телекомпании, родственники грузинских заключенных сообщили, что причиной голодовки являются невыносимые условия содержания.

По словам родственников заключенных, они требуют от властей Грузии обратить внимание на положение грузинских граждан в турецких тюрьмах и оказать им помощь.

Они также заявляют, что голодовка длится уже четвертый день.

Среди требований, которые выдвигают отбывающие наказания грузинские граждане, - предоставление им возможности обустроить молитвенный уголок для православных.

Как отмечает телекомпания, их родственники сообщили, что заключенные жалуются на грубое отношение к ним со стороны тюремного персонала, а также на плохое качество еды.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, ТЮРЬМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]