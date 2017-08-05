Более 100 грузинских заключенных объявили голодовку в тюрьме Стамбула

Около 150 граждан Грузии, которые за различные преступления отбывают наказание в Турции, объявили голодовку в стамбульской тюрьме, сообщает в субботу грузинская телекомпания "Рустави-2".

По информации телекомпании, родственники грузинских заключенных сообщили, что причиной голодовки являются невыносимые условия содержания.

По словам родственников заключенных, они требуют от властей Грузии обратить внимание на положение грузинских граждан в турецких тюрьмах и оказать им помощь.

Они также заявляют, что голодовка длится уже четвертый день.

Среди требований, которые выдвигают отбывающие наказания грузинские граждане, - предоставление им возможности обустроить молитвенный уголок для православных.

Как отмечает телекомпания, их родственники сообщили, что заключенные жалуются на грубое отношение к ним со стороны тюремного персонала, а также на плохое качество еды.