В шести сирийских провинциях идут переговоры с отрядами вооружённой оппозиции о прекращении боевых действий - Минобороны РФ

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в шести провинциях республики, сообщает Минобороны РФ.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", - сказано в сообщении, размещённом на сайте российского военного ведомства в субботу.

Сообщается, что гуманитарные акции в течение минувшего дня не проводились.

Также в течение суток не подписывалось соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2131. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 228", - говорится в пресс-релизе.