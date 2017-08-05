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Дальнее зарубежье 05.08.2017 16:49

В шести сирийских провинциях идут переговоры с отрядами вооружённой оппозиции о прекращении боевых действий - Минобороны РФ

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в шести провинциях республики, сообщает Минобороны РФ.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", - сказано в сообщении, размещённом на сайте российского военного ведомства в субботу.

Сообщается, что гуманитарные акции в течение минувшего дня не проводились.

Также в течение суток не подписывалось соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2131. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 228", - говорится в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]