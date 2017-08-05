Минэнерго РФ недоумевает в связи с включением двоих сотрудников в санкционный список ЕС, ждет разъяснений

Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение, говорится в официальном заявлении российского ведомства.

"Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась "заложником ситуации", - подчеркивает Минэнерго.

"У Минэнерго России не вызывает сомнений, что ЕС принимал решение, исходя исключительно из политических соображений. Именно поэтому по уже, к сожалению, сложившейся традиции, никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было", - отмечается в заявлении.

"Мы ждём дополнительных разъяснений со стороны Европейского Союза. Минэнерго России, в свою очередь, намерено и в дальнейшем обеспечивать энергобезопасность потребителей. Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами", - резюмирует российское министерство.

Ранее в госкорпорации "Ростех" (владеет попавшими под санкции компаниями - ООО и ОАО "Технопромэкспорт" и долей в ЗАО "Интеравтоматика"), заявили, что "никакого влияния (на деятельность компаний - ИФ) эти санкции не окажут".

В пятницу совет ЕС наложил санкции на замминистра энергетики Андрея Черезова и главу ОАО "ВО "Технопромэкспорт" Сергея Топор-Гилку в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Кроме того, в списке глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в Крыму. Также в список включено ОАО "ВО "Технопромэкспорт", которое находится в процедуре банкротства.

Как поясняется в материалах совета ЕС, А.Черезов отвечал за принятие решения по поставкам газовых турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Крым. Е.Грабчак ответственен в Минэнерго за развитие электроэнергетических проектов в Крыму. С.Топор-Гилка как глава "Технопромэкспорта" провел с ООО "Сименс технологии газовых турбин" переговоры о поставках их турбин для проекта в Тамани на территории в России. Он отвечал за передачу газовых турбин в Крым. Кроме того, указано, что ОАО "Технопромэкспорт" закупило турбины для Тамани, но затем передало их в ООО для установки в Крыму. ООО "Технопромэкспорт" является нынешним владельцем турбин. ЗАО "Интеравтоматика", в составе акционеров которого Siemens, специализируется на системах управления, участвовало в строительстве и установке турбин в Крыму и Севастополе.

"ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. В рамках своей политики непризнания Совет запретил поставку ключевого оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе в важных секторах, включая газовые турбины в энергетическом секторе", - говорилось в сообщении, распространенном в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что РФ поставила в Крым модернизированные газовые турбины Siemens. В ответ на это немецкий концерн также объявил о санкциях в отношении российских госкомпаний. Siemens также сообщил, что выходит из капитала "Интеравтоматики", где у него 45,72%.

В Крыму строятся две ПГУ-ТЭС мощностью 235 МВт каждая - Севастопольская и Симферопольская. Подрядчиком выступает ООО "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), финансирует строительство госбанк РНКБ. Санкции ЕС запрещают участие в крымских проектах, и РНКБ, и "Технопромэкспорт" находятся в "черном списке".

ООО "Сименс технологии газовых турбин" - компания, в которой Siemens принадлежит 65%, а 35% у "Силовых машин" - изготовила четыре газотурбинных установки для электростанции в Тамани. Контрактом запрещалось их использование для энергоснабжения Крыма. Турбины были перемещены в Крым, заявил Siemens в июле, потребовал вернуть их "на материк" и подал иск к "Технопромэкспорту".

"В связи с банкротством компании по решению суда было принято решение о продаже оборудования. Более того, в 2016 году по инициативе "Технопромэкспорта" компании Siemens официально было предложено выкупить турбинные установки, был размещён соответствующий открытый конкурс, но Siemens отказались от данного предложения. Турбины были проданы другой компании", - сообщали в "Технопромэкспорте". На сегодня турбины прошли модернизацию и специфицированы по характеристикам под проект, пояснял представитель "Технопромэкспорта". При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию.

Первые очереди станций в Крыму планируется запустить в 1-м квартале 2018 года.