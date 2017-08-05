В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также четыре человека.
За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 89 преступлений, 20 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 31 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 22 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Ф.Исазаде
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