Коалиция во главе с США, вероятно, нанесла удары по госпиталю в Ракке с применением фосфорных бомб - СМИ

Возглавляемая США международная коалиция осуществила бомбардировку с применением фосфорных бомб, которые были сброшены на госпиталь в сирийском городе Ракка, передает в субботу агентство САНА.

Как отмечается, удары были нанесены ночью в минувший четверг, однако СМИ сообщили об этом только сейчас.

"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, которые были нацелены на электрогенераторы, кареты скорой помощи, а также на ряд отделений внутри госпиталя", - приводит агентство слова замглавы местного отделения Красного полумесяца Дины аль-Асаад.

В Красном полумесяце уточнили, что в момент бомбардировки на территории госпиталя не находились боевики из террористической группировки "Исламское государство"