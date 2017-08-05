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Дальнее зарубежье 05.08.2017 17:56

Коалиция во главе с США, вероятно, нанесла удары по госпиталю в Ракке с применением фосфорных бомб - СМИ

Возглавляемая США международная коалиция осуществила бомбардировку с применением фосфорных бомб, которые были сброшены на госпиталь в сирийском городе Ракка, передает в субботу агентство САНА.

Как отмечается, удары были нанесены ночью в минувший четверг, однако СМИ сообщили об этом только сейчас.

"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, которые были нацелены на электрогенераторы, кареты скорой помощи, а также на ряд отделений внутри госпиталя", - приводит агентство слова замглавы местного отделения Красного полумесяца Дины аль-Асаад.

В Красном полумесяце уточнили, что в момент бомбардировки на территории госпиталя не находились боевики из террористической группировки "Исламское государство"

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Тэги: США, СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, ГОСПИТАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]