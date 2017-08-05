Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 8,9 млн манатов на строительство автодороги в Закатальском районе.
Автодорога Алиабад-Муганлы-Фалдарлы-Гандах-Енгиян-Алиабад соединяет 7 населенных пунктов, в которых проживают 23 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Кроме того, И.Алиев выделил 3 млн. манатов из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год Исполнительной власти Закатальского района на основательный ремонт многоквартирных домов и работ по благоустройству.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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