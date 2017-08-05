Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azersu" из госбюджета 2,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Гахском районе.

Кроме того, И.Алиев выделил Исполнительной власти Гахского района из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 3 млн. манатов на работы по благоустройству.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде