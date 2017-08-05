Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 40° Завтра 24° 36° 7 Авг 26° 37° 8 Авг 26° 38°

СНГ 05.08.2017 19:57

Санкции США по сути дают России моральное право развивать ВТС с Ираном без ограничений, считает Клинцевич

После принятия Соединенными Штатами новых санкций Россия может делиться с Ираном новейшими военно-техническими разработками и не обращать внимания на возражения Америки, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"По сути, американский закон (об антироссийских санкциях - ИФ) снял с нас всякие, в том числе моральные, ограничения на развитие этого (военно-технического - ИФ) сотрудничества. Оно теперь, думаю, пойдет существенно дальше, чем предполагалось ранее. Вполне допускаю, что мы можем поделиться с Ираном своими самыми новейшими разработками", - написал Ф.Клинцевич в "Фейсбуке".

"Понятно, что никакие протесты со стороны США приниматься не будут. Россия заинтересована иметь на Ближнем Востоке в лице Ирана мощного, мобильного, отлично оснащенного в военно-техническом отношении союзника, и будет делать для этого все, что сочтет необходимым", - отметил он.

Сенатор добавил, что усиление военно-технического сотрудничества России и Ирана - вполне ожидаемый ответ на введение США новых санкций.

Ранее в субботу источник в аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина сообщил, что "Д.Рогозин встретится с министром обороны Ирана Хоссейном Дехканом, с которым обсудит вопросы, в том числе касающиеся и новых поставок российских вооружений".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ВТС, США


Похожие новости


Дипломаты России и Ирана заявили о важности сохранения договоренностей по ядерной программе Тегерана РФ начала поставки баранины в Иран Тегеран и Москва должны сотрудничать ради предотвращения интервенции США в Сирии Тегеран намерен принять в этом году встречу лидеров Ирана, России и Азербайджана - посол Газпром обсуждает поставки в Индию, в том числе через своп с Китаем, Ираном Президент Ирана поздравил российские власти с Днем России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]