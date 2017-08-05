Санкции США по сути дают России моральное право развивать ВТС с Ираном без ограничений, считает Клинцевич

После принятия Соединенными Штатами новых санкций Россия может делиться с Ираном новейшими военно-техническими разработками и не обращать внимания на возражения Америки, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"По сути, американский закон (об антироссийских санкциях - ИФ) снял с нас всякие, в том числе моральные, ограничения на развитие этого (военно-технического - ИФ) сотрудничества. Оно теперь, думаю, пойдет существенно дальше, чем предполагалось ранее. Вполне допускаю, что мы можем поделиться с Ираном своими самыми новейшими разработками", - написал Ф.Клинцевич в "Фейсбуке".
"Понятно, что никакие протесты со стороны США приниматься не будут. Россия заинтересована иметь на Ближнем Востоке в лице Ирана мощного, мобильного, отлично оснащенного в военно-техническом отношении союзника, и будет делать для этого все, что сочтет необходимым", - отметил он.
Сенатор добавил, что усиление военно-технического сотрудничества России и Ирана - вполне ожидаемый ответ на введение США новых санкций.
Ранее в субботу источник в аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина сообщил, что "Д.Рогозин встретится с министром обороны Ирана Хоссейном Дехканом, с которым обсудит вопросы, в том числе касающиеся и новых поставок российских вооружений".
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