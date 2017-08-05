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Дальнее зарубежье 05.08.2017 20:30

Членство Венесуэлы в МЕРКОСУР окончательно приостановлено

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) окончательно приостановил членство Венесуэлы в этом интеграционном объединении, передают в субботу западные СМИ.

Решение было принято главами МИД Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии в Сан-Паоло.

Как отмечается в совместном заявлении стран-членов МЕРКОСУР, такой шаг связан с намерением оказать влияние на венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Участники общего рынка считают, что венесуэльские власти нарушают демократический порядок в стране, и выступают против функционирования Учредительного собрания Венесуэлы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МЕРКОСУР, ЧЛЕНСТВО, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]