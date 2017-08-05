Членство Венесуэлы в МЕРКОСУР окончательно приостановлено

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) окончательно приостановил членство Венесуэлы в этом интеграционном объединении, передают в субботу западные СМИ.

Решение было принято главами МИД Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии в Сан-Паоло.

Как отмечается в совместном заявлении стран-членов МЕРКОСУР, такой шаг связан с намерением оказать влияние на венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Участники общего рынка считают, что венесуэльские власти нарушают демократический порядок в стране, и выступают против функционирования Учредительного собрания Венесуэлы.