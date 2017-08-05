Президент Азербайджана назначил Натика Амирова членом Наблюдательного совета Госнефтефонда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил помощника президента по экономической политике и вопросам промышленности Натика Амирова членом Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).
Н.Амиров сменил на этой должности Вахида Ахундова, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
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