Москва надеется, что США не ставят целью военную интервенцию в КНДР - постпред РФ при ООН

В Москве выражают надежду, что США не ставят перед собой цели военной интервенции в КНДР или смены там режима, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Хотели бы надеяться на искренность высказанных госсекретарем США заявлений о том, что США не ставят целью свержение действующего режима КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну", - заявил В.Небензя в СБ ООН после принятия резолюции по КНДР.

"Однако вызывает озабоченность, что предложенный нами пункт проекта резолюции, закрепляющий эти положения, не нашел поддержки у авторов", - подчеркнул он.

По словам постпреда РФ при ООН, "эвентуальные военные авантюры с любой стороны обернутся катастрофой для региональной и глобальной стабильности".