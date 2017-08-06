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СНГ 06.08.2017 10:19

Москва надеется, что США не ставят целью военную интервенцию в КНДР - постпред РФ при ООН

В Москве выражают надежду, что США не ставят перед собой цели военной интервенции в КНДР или смены там режима, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Хотели бы надеяться на искренность высказанных госсекретарем США заявлений о том, что США не ставят целью свержение действующего режима КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну", - заявил В.Небензя в СБ ООН после принятия резолюции по КНДР.

"Однако вызывает озабоченность, что предложенный нами пункт проекта резолюции, закрепляющий эти положения, не нашел поддержки у авторов", - подчеркнул он.

По словам постпреда РФ при ООН, "эвентуальные военные авантюры с любой стороны обернутся катастрофой для региональной и глобальной стабильности".

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Тэги: РОССИЯ, ООН, КНДР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]