Совбез ООН единогласно одобрил дополнительные санкции против КНДР

Члены Совета Безопасности ООН одобрили в субботу резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР.

В ходе голосования все члены Совбеза проголосовали за этот документ.

Введенные санкции предусматривают запрет для других стран выдавать новые разрешения на трудовую деятельность для рабочих из Северной Кореи. Как отмечается, именно эта сфера приносила большой доход для северокорейского режима.

В пятницу сообщалось, что США представили проект дополнительных санкций СБ ООН против КНДР, цель которого - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд. Разработанный проект резолюции предусматривал запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов.

Планируется, что таким образом доходы Северной Кореи от экспорта сократятся на треть.

Кроме того, в документе отмечается, что девять граждан КНДР - в основном, представители компаний и банков - добавлены в санкционный список ООН. Также решено заморозить активы двух компаний и двух банков.

В резолюции содержится осуждение ракетных пусков КНДР. СБ ООН призывает эту страну отказаться от подобных пусков и прекратить работу над ядерным оружием, причем сделать это нужно "в полной мере, бесповоротно и таким образом, чтобы это подлежало верификации".

Как заявил в субботу "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, США изъяли из проекта резолюции не устраивающие Москву положения. При этом он добавил, что Россия недовольна "стремлением авторов создать временной цейтнот", что показывает открытое пренебрежение другими членами СБ ООН.

Принятие документа может стать ответом на очередной пуск Северной Кореей баллистической ракеты. В июле в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".