Лавров едет в Манилу, где встретится со своим американским коллегой Тиллерсоном

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибывает в воскресенье в столицу Филиппин Манилу, которая станет первым пунктом азиатского турне министра.

В Маниле глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в ежегодных мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как отмечают наблюдатели, центральным событием станет встреча С.Лаврова на полях форума с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США состоятся вскоре после того, как в Вашингтоне был принят всеобъемлющий пакет санкций в отношении Москвы, который вызвал ответную реакцию российской стороны в виде мер в отношении американских загранпредставительств в РФ.

Одной из тем встречи может стать сирийское урегулирование: Россия и США сотрудничают в вопросе создания зон деэскалации в этой стране. По итогам встречи лидеров двух стран в Гамбурге было объявлено о создании такой зоны на юго-западе Сирии, функционирование которой обеспечивают совместно Россия, США и Иордания.

Кроме того, уже созданы зоны деэскалации в пригороде Дамаска Восточной Гуте и Хомсе, четвертую зону планируется создать в провинции Идлиб.

Еще одной темой встречи С.Лаврова с Р.Тиллерсоном, как ожидается, станет ситуация на Корейском полуострове. В госдепартаменте в преддверии поездки главы американской внешней политики на Филиппины заявляли, что Соединенные Штаты планируют использовать площадку Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) для консолидации всех заинтересованных сторон в вопросах давления на Северную Корею.

Кроме того, СМИ сообщали о планах Вашингтона добиться отстранения КНДР от участия в форуме АРФ. В администрации США считают, что действия Северной Кореи идут вразрез с основной целью регионального форума, которая заключается в предотвращении конфликтов.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в МИД РФ, в Маниле С.Лавров проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Су Еном.

По завершении трехдневных мероприятий в Маниле С.Лавров 8 августа отправится с визитом в Джакарту, где проведет переговоры со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди.

Последним пунктом азиатского турне главы российского внешнеполитического ведомства станет Таиланд: 9 августа министр прибудет в Бангкок, 10 августа состоятся его переговоры с министром иностранных дел этой страны Доном Праматвинаем и встреча с премьер-министром Праютом Чан-Очой.