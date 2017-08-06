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Дальнее зарубежье 06.08.2017 10:46

Тиллерсон на встрече с Лавровыми будет искать сферы возможного взаимодействия с Россией - американский дипломат

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе запланированной на воскресенье встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намерен продолжить поиск сфер возможного сотрудничества с Россией, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Наша цель - выяснить, по каким проблемам мы можем работать совместно", - заявила она в интервью телеканалу CNN.

Дипломат отметила, что ими могут быть борьба с терроризмом, северокорейская проблема, урегулирование сирийского кризиса.

"Думаю, эти и многие другие вопросы будут предметом обсуждения", - сообщила Н.Хейли.

Она отметила, что США будут открыто высказываться по тем вопросам, по которым позиции сторон расходятся, но, в то же время, готовы сотрудничать по проблемам, которые будут способствовать укреплению глобального мира и безопасности.

Как сообщалось, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран должна состоятся на полях регионального саммита по безопасности в Маниле.

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Тэги: США, РОССИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]