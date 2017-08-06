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Дальнее зарубежье 06.08.2017 09:52

Трамп приветствовал единый подход США, России и Китая к санкциям против КНДР - Белый дом

Президент США Дональд Трамп приветствовал тот факт, что Россия и Китай проголосовали за новые санкции против КНДР в СБ ООН, сообщил Белый дом.

"Президент одобрил сотрудничество с Китаем и Россией при принятии резолюции", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

В нем отмечается, что Д.Трамп намерен "продолжать работать совместно с союзниками и партнерами по усилению дипломатического и экономического давления на Северную Корею, чтобы заставить ее прекратить опасное дестабилизирующее поведение".

Накануне СБ ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций в отношении КНДР.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИТАЙ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]