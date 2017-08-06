Трамп приветствовал единый подход США, России и Китая к санкциям против КНДР - Белый дом

Президент США Дональд Трамп приветствовал тот факт, что Россия и Китай проголосовали за новые санкции против КНДР в СБ ООН, сообщил Белый дом.

"Президент одобрил сотрудничество с Китаем и Россией при принятии резолюции", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

В нем отмечается, что Д.Трамп намерен "продолжать работать совместно с союзниками и партнерами по усилению дипломатического и экономического давления на Северную Корею, чтобы заставить ее прекратить опасное дестабилизирующее поведение".

Накануне СБ ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций в отношении КНДР.