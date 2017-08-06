Тайфун Noru теряет свою силу, штормовое предупреждение в Приморье отменяется - МЧС

Мощный тайфун Noru, который в настоящее время находится в районе Японских островов, изменил свою траекторию движения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморью.

"В связи с изменением траектории смещения тайфуна на более благоприятную для Приморья, штормовое предупреждение на период 8-10 августа отменяется", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в воскресенье Noru приблизился к южным Японским островам, продолжая терять свою энергию. В понедельник тайфун пройдет точку поворота и будет смещаться по южным Японским островам на восток, северо-восток. Регенерация тайфуна на атмосферном фронте не ожидается.

"С 7 по 10 августа под влиянием атмосферного фронта в Приморье ожидается неустойчивая погода. Сохраняется вероятность дождей, в отдельных районах ливней с грозами и шквалистым усилением ветра", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, спасатели в четверг объявили в Приморье штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна Noru со стороны Тихого океана. В период 8-10 августа в крае ожидались сильные ливни и шквалистый ветер.