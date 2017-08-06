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Дальнее зарубежье 06.08.2017 12:21

Япония должна играть ведущую роль в деле запрещения ядерного оружия - премьер-министр

Япония должна играть лидирующую роль в деле запрещения ядерного оружия, сотрудничая с ядерными и неядерными державами, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Для нас естественно стремиться к миру без ядерного оружия, мы готовы к сотрудничеству, как с ядерными, так и неядерными державами",- заявил он,

выступая на ежегодной церемонии в Хиросиме по случаю годовщины ядерной бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки.

Премьер подчеркнул, что Япония "призвана играть ведущую роль в мировом сообществе, призывая и ту, и другую стороны".

США 6 и 9 августа 1945 года сбросили атомные бомбы на два японских города. Жертвами в Хиросиме стали 140 тыс. человек, в Нагасаки - 74 тыс. человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ХИРОСИМА, БОМБАРДИРОВКА, ГОДОВЩИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]