Япония должна играть ведущую роль в деле запрещения ядерного оружия - премьер-министр

Япония должна играть лидирующую роль в деле запрещения ядерного оружия, сотрудничая с ядерными и неядерными державами, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Для нас естественно стремиться к миру без ядерного оружия, мы готовы к сотрудничеству, как с ядерными, так и неядерными державами",- заявил он,

выступая на ежегодной церемонии в Хиросиме по случаю годовщины ядерной бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки.

Премьер подчеркнул, что Япония "призвана играть ведущую роль в мировом сообществе, призывая и ту, и другую стороны".

США 6 и 9 августа 1945 года сбросили атомные бомбы на два японских города. Жертвами в Хиросиме стали 140 тыс. человек, в Нагасаки - 74 тыс. человек.