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Дальнее зарубежье 06.08.2017 13:30

Ещё четыре селения присоединились к процессу примирения в Сирии - Минобороны РФ

В Сирии за сутки подписано четыре соглашения о присоединении населённых пунктов к режиму прекращения боевых действий, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Соответствующие документы подписаны в населённых пунктах Хмира, Мусель-Хеле, Тумин, Абу-Дарда провинции Хама, сказано в сообщении, размещённом на сайте военного ведомства.

"Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 135", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что "продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра".

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось, их 228.

Минобороны информирует, что за сутки в Сирии российскими военными медиками оказана медицинская помощь 67 людям.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПРИМИРЕНИЕ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]