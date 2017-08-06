Ещё четыре селения присоединились к процессу примирения в Сирии - Минобороны РФ

В Сирии за сутки подписано четыре соглашения о присоединении населённых пунктов к режиму прекращения боевых действий, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Соответствующие документы подписаны в населённых пунктах Хмира, Мусель-Хеле, Тумин, Абу-Дарда провинции Хама, сказано в сообщении, размещённом на сайте военного ведомства.

"Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 135", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что "продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра".

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось, их 228.

Минобороны информирует, что за сутки в Сирии российскими военными медиками оказана медицинская помощь 67 людям.