Сирийская армия отбила у ИГИЛ город Аль-Сухна, открыв путь к наступлению на Дейр эз-Зор

Правительственная армия Сирии отбила у ИГИЛ город Аль-Сухна в центре страны, это открывает путь к наступлению на провинцию Дейр эз-Зор, оккупированную боевиками, сообщает Наблюдательный совет по правам человека в Сирии.

Сирийские правительственные войска ведут успешное наступление на позиции ИГИЛ в северной и центральной частях страны, говорится в сообщении.

По данным Наблюдательного совета, правительственной армии осталось четыре км до города Мадан, расположенного в пригороде "столицы" ИГИЛ в Сирии Ракки, и являющегося последним оплотом террористов перед Раккой.

Правительственная армия ведет наступление на Ракку с юга, в то время как так называемая умеренная оппозиция воюет с боевиками ИГИЛ в городе.