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Дальнее зарубежье 06.08.2017 11:43

Сирийская армия отбила у ИГИЛ город Аль-Сухна, открыв путь к наступлению на Дейр эз-Зор

Правительственная армия Сирии отбила у ИГИЛ город Аль-Сухна в центре страны, это открывает путь к наступлению на провинцию Дейр эз-Зор, оккупированную боевиками, сообщает Наблюдательный совет по правам человека в Сирии.

Сирийские правительственные войска ведут успешное наступление на позиции ИГИЛ в северной и центральной частях страны, говорится в сообщении.

По данным Наблюдательного совета, правительственной армии осталось четыре км до города Мадан, расположенного в пригороде "столицы" ИГИЛ в Сирии Ракки, и являющегося последним оплотом террористов перед Раккой.

Правительственная армия ведет наступление на Ракку с юга, в то время как так называемая умеренная оппозиция воюет с боевиками ИГИЛ в городе.

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Тэги: СИРИЯ, ВОЙСКА, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]