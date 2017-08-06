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Регион 06.08.2017 12:57

Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию в Сирии в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации - МИД РФ

Сирийский вопрос был центральным на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Маниле "на полях" регионального форума АСЕАН.

"Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Рассмотрены также отдельные вопросы российско-турецких отношений, отметили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]