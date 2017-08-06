Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию в Сирии в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации - МИД РФ

Сирийский вопрос был центральным на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Маниле "на полях" регионального форума АСЕАН.

"Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Рассмотрены также отдельные вопросы российско-турецких отношений, отметили на Смоленской площади.