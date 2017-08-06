Власти Венеции научат туристов правилам поведения в городе

Власти Венеции запустили кампанию #EnjoyRespectVenezia, чтобы напомнить туристам о правилах поведения и необходимости сохранения исторического и культурного наследия знаменитого города, сообщается на сайте муниципалитета.
"Чтобы сберечь необыкновенную красоту и уникальность Венеции, нужно устойчивое развитие туризма. Но развивать его нужно в гармонии с повседневной жизнью горожан, не изменяя художественную и природную среду и не препятствуя социально-экономическому росту", - отмечается в сообщении.
Власти города напомнили туристам, что Венеция - это уникальный город, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, "культурное и природное достояние исключительного значения, которое необходимо сохранить и передать будущим поколениям".
На сайте муниципалитета размещены " 12 рекомендуемых правил для ответственных посетителей" - своеобразный справочник советов и рекомендаций, помогающих туристам "стать более осведомленными путешественниками, относящимися с уважением к окружающей среде, ландшафту, художественным ценностям и самобытности Венеции".
В рамках кампании #EnjoyRespectVenezia на сайте также поместили информацию о том, какое поведение в городе запрещено. Нарушение запретов влечет применение административных штрафов от 25 евро до 500 евро.
Туристам запрещается сидеть вне специально отведенных мест на Площади Сан-Марко, вдоль портиков и на ступеньках Новых Прокураций, Ала Наполеоника и Библиотеки Сансовино, на пьяццетте деи Леончини, вдоль аркады Дворца Дожей, на пьяццетте Сан-Марко и на пирсе.
Запрещается бросать мусор в общественных местах, передвигаться по улицам города в купальной одежде или с голым торсом, кормить голубей. Нельзя также передвигаться на велосипедах в историческом центре Венеции - исключение распространяется на местных жителей и детей до восьми лет. Во всем городе запрещается ночевать под открытым небом, лежать на скамейках и делать остановки с туристическим походным оборудованием.
В сентябре 2016 года венецианцы устраивали акции протеста с требованием запретить крупным судам вход в порт. Ранее в городе появились плакаты "Туристы, уходите! Вы разрушаете это место!". Позднее сотни жителей Венеции вышли на масштабные акции протеста с призывами ограничить количество туристов в городе.
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