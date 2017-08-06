Военные корабли Азербайджана, РФ, Ирана и Казахстана выполнили стрельбы по морским целям в международном конкурсе «Кубок моря-2017»

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017» выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«По условиям конкурса стрельбы выполнялись с дистанции 3,5 км и международная судейская бригада подтвердила факт успешного выполнения упражнения»,- говорится в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что итоговая оценка за выполнение упражнения будет выставлена судьями в понедельник с учетом скорости прохождения каждым кораблем определенной дистанции на морском полигоне во время выполнения стрельбы.
Ф.Исазаде
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Азербайджана назначил Натика Амирова членом Наблюдательного совета Госнефтефонда
Цены на нефть растут, но завершают неделю снижением, Brent на уровне $52,12 за баррель
Президент Алиев приглашает частных инвесторов поддержать развитие шелководства в Азербайджане
Азербайджан должен сократить зависимость от импорта сигарет и начать их экспорт – президент Алиев
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Лавров: работа над созданием зоны деэскалации в Идлибе идёт трудно, эта тема обсуждалась на встрече с Чавушоглу
Президент Ирана считает эффективным планируемое к подписанию с ЕАЭС соглашение о свободной торговле
Тиллерсона интересовали подробности решений РФ в ответ на новые антироссийские санкции США, разъяснения были даны - Лавров
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»