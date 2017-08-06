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Это интересно 06.08.2017 13:42

Военные корабли Азербайджана, РФ, Ирана и Казахстана выполнили стрельбы по морским целям в международном конкурсе «Кубок моря-2017»

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017» выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«По условиям конкурса стрельбы выполнялись с дистанции 3,5 км и международная судейская бригада подтвердила факт успешного выполнения упражнения»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что итоговая оценка за выполнение упражнения будет выставлена судьями в понедельник с учетом скорости прохождения каждым кораблем определенной дистанции на морском полигоне во время выполнения стрельбы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВМС, КУБОК, СТРЕЛЬБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]