Военные корабли Азербайджана, РФ, Ирана и Казахстана выполнили стрельбы по морским целям в международном конкурсе «Кубок моря-2017»

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017» выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«По условиям конкурса стрельбы выполнялись с дистанции 3,5 км и международная судейская бригада подтвердила факт успешного выполнения упражнения»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что итоговая оценка за выполнение упражнения будет выставлена судьями в понедельник с учетом скорости прохождения каждым кораблем определенной дистанции на морском полигоне во время выполнения стрельбы.

Ф.Исазаде