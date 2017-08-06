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Дальнее зарубежье 06.08.2017 14:02

Началась встреча Лаврова с Тиллерсоном

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона начались в воскресенье в столице Филиппин, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходит на "полях" министерского форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

До этого российский министр провёл две двусторонние встречи: со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и главой МИД КНР Ван И.

Переговоры С.Лаврова и Р.Тиллерсона проходят после того, как в Вашингтоне был принят всеобъемлющий пакет санкций в отношении Москвы, который вызвал ответную реакцию российской стороны в виде мер в отношении американских загранпредставительств в РФ.

Одной из тем встречи может стать сирийское урегулирование: Россия и США сотрудничают в вопросе создания зон деэскалации в этой стране, по итогам встречи лидеров двух стран в Гамбурге было объявлено о создании такой зоны на юго-западе Сирии, функционирование которой обеспечивают совместно Россия, США и Иордания.

Кроме того, уже созданы зоны деэскалации в пригороде Дамаска Восточной Гуте и Хомсе, четвертую зону планируется создать в провинции Идлиб.

Как ожидается, С.Лавров и Р.Тиллерсон обсудят также ситуацию на Корейском полуострове. В госдепартаменте в преддверии поездки главы американской внешней политики на Филиппины заявляли, что Соединенные Штаты планируют использовать площадку Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) для консолидации всех заинтересованных сторон в вопросах давления на Северную Корею. Кроме того, СМИ сообщали о планах Вашингтона добиться отстранения КНДР от участия в форуме АРФ. В администрации США считают, что действия Северной Кореи идут вразрез с основной целью регионального форума, которая заключается в предотвращении конфликтов.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, РОССИЯ, США, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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