Началась встреча Лаврова с Тиллерсоном

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона начались в воскресенье в столице Филиппин, передаёт корреспондент "Интерфакса".
Встреча проходит на "полях" министерского форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
До этого российский министр провёл две двусторонние встречи: со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и главой МИД КНР Ван И.
Переговоры С.Лаврова и Р.Тиллерсона проходят после того, как в Вашингтоне был принят всеобъемлющий пакет санкций в отношении Москвы, который вызвал ответную реакцию российской стороны в виде мер в отношении американских загранпредставительств в РФ.
Одной из тем встречи может стать сирийское урегулирование: Россия и США сотрудничают в вопросе создания зон деэскалации в этой стране, по итогам встречи лидеров двух стран в Гамбурге было объявлено о создании такой зоны на юго-западе Сирии, функционирование которой обеспечивают совместно Россия, США и Иордания.
Кроме того, уже созданы зоны деэскалации в пригороде Дамаска Восточной Гуте и Хомсе, четвертую зону планируется создать в провинции Идлиб.
Как ожидается, С.Лавров и Р.Тиллерсон обсудят также ситуацию на Корейском полуострове. В госдепартаменте в преддверии поездки главы американской внешней политики на Филиппины заявляли, что Соединенные Штаты планируют использовать площадку Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) для консолидации всех заинтересованных сторон в вопросах давления на Северную Корею. Кроме того, СМИ сообщали о планах Вашингтона добиться отстранения КНДР от участия в форуме АРФ. В администрации США считают, что действия Северной Кореи идут вразрез с основной целью регионального форума, которая заключается в предотвращении конфликтов.
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