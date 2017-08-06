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Дальнее зарубежье 06.08.2017 15:08

Священник из России задержан в притоне проституток в Витебске - СМИ

В белорусском Витебске в ходе облавы на притон задержан священник из России, его подозревают в попытке вывезти женщин в Петербург в качестве живого товара.

"Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.2 ст. 171 УК Республики Беларусь (покушение на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) в отношении 39-летнего гражданина Российской Федерации", - сообщила официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова в Facebook.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска.

"Подозреваемый мужчина задержан. С ним работают следователи. Следователи проводят первоначальные следственные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего", - добавила С.Сахарова.

Как сообщает портал 47news.ru, задержанный мужчина - отец Николай (Николай Киреев) из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области.

По информации портала, отец Николай уехал из храма 2 августа. Родным он сказал, что собирается совершить паломнический вояж по Московской области. Последний раз священник звонил около часа дня 3 августа, после этого на звонки не отвечал и сам не звонил. Вечером 4 августа обеспокоенная супруга обратилась в милицию.

4 августа Н.Киреева задержали в Витебске на квартире, где находились проститутки. Священник был не посетителем притона. Оперативникам он заявил, что собирался вывезти женщин в Санкт-Петербург.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРОСТИТУЦИЯ, СК


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