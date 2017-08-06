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СНГ 06.08.2017 15:38

Тиллерсона интересовали подробности решений РФ в ответ на новые антироссийские санкции США, разъяснения были даны - Лавров

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон хотел узнать подробности ответных мер Москвы на новые антироссийские санкции Вашингтона, разъяснения были даны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С Рексом Тиллерсоном была продолжительная встреча, его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Мы эти разъяснения дали", - сказал С.Лавров журналистам в Маниле.

"Собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия". Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что Соединенные Штаты все-таки не пойдут по пути конфронтации", - добавил он.

"Но, к сожалению, русофобская настроенность членов Конгресса помешала этому сбыться", - заключил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, САНКЦИИ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]