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Регион 06.08.2017 16:09

Президент Ирана считает эффективным планируемое к подписанию с ЕАЭС соглашение о свободной торговле

Президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Рухани на встрече в Тегеране в воскресенье обсудили процесс переговоров вокруг соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Х.Рухани отметил, что в данном направлении осуществлены существенные шаги, а "подписание в ближайшем будущем соглашения будет достаточно эффективным".

Лидеры обсудили также реализацию крупных экономических проектов, в частности, в сфере газа и электроэнергетики, транспорта и коммуникаций, в том числе использование международных транспортных и транзитных путей, связывающих Персидский залив с Чёрным морем по территориям Армении и Ирана.

С.Саргсян и Х.Рухани также указали на важность развития сотрудничества в формате Иран-Армения-Туркменистан в сфере газа и энергетики.

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Тэги: ИРАН, АРМЕНИЯ, ЕАЭС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]