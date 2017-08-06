Президент Ирана считает эффективным планируемое к подписанию с ЕАЭС соглашение о свободной торговле

Президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Рухани на встрече в Тегеране в воскресенье обсудили процесс переговоров вокруг соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Х.Рухани отметил, что в данном направлении осуществлены существенные шаги, а "подписание в ближайшем будущем соглашения будет достаточно эффективным".

Лидеры обсудили также реализацию крупных экономических проектов, в частности, в сфере газа и электроэнергетики, транспорта и коммуникаций, в том числе использование международных транспортных и транзитных путей, связывающих Персидский залив с Чёрным морем по территориям Армении и Ирана.

С.Саргсян и Х.Рухани также указали на важность развития сотрудничества в формате Иран-Армения-Туркменистан в сфере газа и энергетики.