Лавров: работа над созданием зоны деэскалации в Идлибе идёт трудно, эта тема обсуждалась на встрече с Чавушоглу

Работа над созданием самой сложной зоны деэскалации в Сирии - в провинции Идлиб - идет, но договориться по ней будет непросто, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас идёт работа над третьей зоной, наиболее крупной и наверное наиболее сложной - в провинции Идлиб", - сказал С.Лавров журналистам в Маниле.

Он сообщил, что обсудил вопрос укрепления режима зон деэскалации в Сирии со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Согласовать параметры зоны деэскалации в Идлибе будет непросто", - подчеркнул министр.

Вместе с тем, С.Лавров отметил, что успех возможен в случае, если все внешние игроки, включая США, будут использовать своё влияние на оппозиционные группировки.

"Исходим из того, что эта тройка (Россия, Турция, Иран - Иф) а также другие игроки, включая Соединенные Штаты, может быть, в совокупности имеют влияние на всех боевиков, на все вооружённые формирования", - сказал министр.

"Если мы синхронно, и Россия, и Турция и Иран, и, повторю, американская коалиция, будем использовать своё влияние на конкретных игроков, которые с оружием в руках противостоят друг другу на земле, то, думаю, компромиссные предложения, которые будут способствовать прекращению огня и создавать условия для политического процесса, будут найдены", - подчеркнул глава российского МИД.

"Обсудили наше взаимодействие по другим направлениям: мы напомнили о тех пониманиях, которые были достигнуты на встрече президентов Росси и США в Гамбурге, в том числе о необходимости наладить сотрудничество в сфере кибербезопасности, борьбы с киберпреступностью, предотвращения киберпреступлений", - сказал С.Лавров журналистам после переговоров с Р.Тиллерсоном в Маниле.