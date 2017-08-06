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Дальнее зарубежье 06.08.2017 17:14

Началу переговоров по морскому кодексу поведения может быть дан старт в ноябре - глава МИД КНР

О начале переговоров по Кодексу поведения сторон в Южно-Китайском море может быть объявлено в ноябре текущего года на саммите стран АСЕАН, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

Вместе с тем, по словам министра, для достижения согласия по данному вопросу необходимо соблюдение определенных условий, одним из которых является невмешательство со стороны "внешних сторон", отметил он на пресс-конференции в Маниле, где принимает участие в региональной конференции по безопасности.

"Если не будет серьезного вмешательства внешних сторон, а именно это является предварительным условием, то мы рассчитываем, что на встрече лидеров в ноябре мы сможем совместно объявить о начале переговоров по кодексу", - сказал китайский дипломат.

Наблюдатели считают, что под "внешними сторонами" подразумеваются США, которые настойчиво выступают против активизации китайского присутствия в Южно-Китайском море и строительства им искусственных островов в спорных морских районах.

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Тэги: КИТАЙ, МОРЕ, КОДЕКС, УСЛОВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]