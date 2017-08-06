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Регион 06.08.2017 17:45

Стрельба на военной базе в Тегеране: четверо погибших, восемь раненых

Один из иранских военнослужащих открыл огонь по своим сослуживцам на военной базе на южной окраине столицы, в результате четыре солдата погибли, восемь получили ранения, сообщают СМИ со ссылкой на заявление военного командования.

В нем отмечается, что причиной такого поведения "стали, по всей вероятности, психологические проблемы солдата, неожиданно открывшего огонь по своим товарищам".

Подробности инцидента не приводятся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, АРМИЯ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]