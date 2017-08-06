Стрельба на военной базе в Тегеране: четверо погибших, восемь раненых

Один из иранских военнослужащих открыл огонь по своим сослуживцам на военной базе на южной окраине столицы, в результате четыре солдата погибли, восемь получили ранения, сообщают СМИ со ссылкой на заявление военного командования.
В нем отмечается, что причиной такого поведения "стали, по всей вероятности, психологические проблемы солдата, неожиданно открывшего огонь по своим товарищам".
Подробности инцидента не приводятся.
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