Стрельба на военной базе в Тегеране: четверо погибших, восемь раненых

Один из иранских военнослужащих открыл огонь по своим сослуживцам на военной базе на южной окраине столицы, в результате четыре солдата погибли, восемь получили ранения, сообщают СМИ со ссылкой на заявление военного командования.

В нем отмечается, что причиной такого поведения "стали, по всей вероятности, психологические проблемы солдата, неожиданно открывшего огонь по своим товарищам". Подробности инцидента не приводятся.