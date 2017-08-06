Резолюции СБ ООН по Пхеньяну - убедительное послание всем, кто спекулировал на теме военного решения северокорейской проблемы

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев считает, что с принятием новых санкций в отношении КНДР все односторонние меры против Северной Кореи в обход или свыше тех, что согласованы в Совбезе ООН, будут подвешенными.
"Единогласно одобренная Советом Безопасности ООН резолюция 2371, предусматривающая введение дополнительных санкций против КНДР, на деле - сигнал отнюдь не только Пхеньяну. Это очень убедительное послание и всем тем, кто последнее время нагнетал обстановку вокруг северокорейской проблемы, спекулировал ее военным "решением" под тем предлогом, что Россия и Китай якобы недоговороспособны", - сказал К.Косачев журналистам в воскресенье.
"Этот аргумент теперь лишен оснований. А значит "подвешенными" оказываются и все односторонние меры против КНДР в обход или свыше тех, что согласованы в Совбезе", - сказал он.
Он отметил: вызывает обеспокоенность тот факт, что США не поддержали предложенный Россией пункт проекта резолюции, в котором подтверждалось, что, принимая ее, члены СБ ООН не ставят своей задачей свержение действующего строя КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну.
К.Косачев добавил, что санкции не являются самоцелью и не возымеют эффекта, если Пхеньян по-прежнему будет чувствовать себя под нарастающей угрозой.
Глава комитета выразил убеждение, что все заинтересованные стороны должны сесть за стол переговоров для решения северокорейской проблемы.
"Наша общая задача - вернуться за стол переговоров. Шанс на это есть, и уверен, что в КНДР это понимают", - сказал К.Косачев.
Он отметил, что теперь нужна грамотная пошаговая стратегия по иранской модели с выходом на большое соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова.
"Амбициозная задача, но без нее, без стратегической цели, любые шаги бессмысленны. А есть силы, которые весьма и весьма заинтересованы в том, чтобы показать неспособность международного сообщества договариваться и действовать, что развязывало бы руки для односторонних мер. Нет, за стол переговоров нужно усаживать все стороны без исключения", - сказал сенатор.
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