Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 43° Завтра 24° 37° 9 Авг 25° 37° 10 Авг 28° 39°

Дальнее зарубежье 06.08.2017 18:18

Резолюции СБ ООН по Пхеньяну - убедительное послание всем, кто спекулировал на теме военного решения северокорейской проблемы

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев считает, что с принятием новых санкций в отношении КНДР все односторонние меры против Северной Кореи в обход или свыше тех, что согласованы в Совбезе ООН, будут подвешенными.

"Единогласно одобренная Советом Безопасности ООН резолюция 2371, предусматривающая введение дополнительных санкций против КНДР, на деле - сигнал отнюдь не только Пхеньяну. Это очень убедительное послание и всем тем, кто последнее время нагнетал обстановку вокруг северокорейской проблемы, спекулировал ее военным "решением" под тем предлогом, что Россия и Китай якобы недоговороспособны", - сказал К.Косачев журналистам в воскресенье.

"Этот аргумент теперь лишен оснований. А значит "подвешенными" оказываются и все односторонние меры против КНДР в обход или свыше тех, что согласованы в Совбезе", - сказал он.

Он отметил: вызывает обеспокоенность тот факт, что США не поддержали предложенный Россией пункт проекта резолюции, в котором подтверждалось, что, принимая ее, члены СБ ООН не ставят своей задачей свержение действующего строя КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну.

К.Косачев добавил, что санкции не являются самоцелью и не возымеют эффекта, если Пхеньян по-прежнему будет чувствовать себя под нарастающей угрозой.

Глава комитета выразил убеждение, что все заинтересованные стороны должны сесть за стол переговоров для решения северокорейской проблемы.

"Наша общая задача - вернуться за стол переговоров. Шанс на это есть, и уверен, что в КНДР это понимают", - сказал К.Косачев.

Он отметил, что теперь нужна грамотная пошаговая стратегия по иранской модели с выходом на большое соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Амбициозная задача, но без нее, без стратегической цели, любые шаги бессмысленны. А есть силы, которые весьма и весьма заинтересованы в том, чтобы показать неспособность международного сообщества договариваться и действовать, что развязывало бы руки для односторонних мер. Нет, за стол переговоров нужно усаживать все стороны без исключения", - сказал сенатор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, КНДР


Похожие новости


В Совете Федерации не разрабатывается законопроект о блокировке иностранных СМИ - сенатор Матвиенко увидела в санкциях США в отношении "Лаборатории Касперского" антироссийскую истерию и происки конкурентов Военные Казахстана, Киргизии и Таджикистана как участники ОДКБ могли бы присутствовать в зонах деэскалации в Сирии - сенатор Озеров Удар США по КНДР поставит регион на грань большой войны - Пушков Версия теракта на борту А321 была оглашена, когда были получены серьезные доказательства - Матвиенко Соглашения по ИЯП принесет России пользу в долгосрочной перспективе - Косачев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]