Лавров указал Тиллерсону: закон о санкциях угрожает международной стабильности, перспективам двустороннего сотрудничества - МИД РФ

На встрече главы МИД России Сергея Лаврова в Маниле с госсекретарем США Р.Тиллерсоном рассматривалась ситуация в российско-американских отношениях.

"С.Лавров указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.

"Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем, мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", - отмечают на Смоленской площади.