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СНГ 06.08.2017 19:08

Лавров указал Тиллерсону: закон о санкциях угрожает международной стабильности, перспективам двустороннего сотрудничества - МИД РФ

На встрече главы МИД России Сергея Лаврова в Маниле с госсекретарем США Р.Тиллерсоном рассматривалась ситуация в российско-американских отношениях.

"С.Лавров указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.

"Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем, мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", - отмечают на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]