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Дальнее зарубежье 06.08.2017 18:30

В Венесуэле предпринята попытка теракта против военной базы лояльных президенту войск - СМИ

Террористы предприняли в воскресенье попытку атаки на контролируемую верными властям войсками военную базу, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на члена Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.

В соответствии с сообщением чиновника, размещенном в его микроблоге в "Твиттере", военнослужащие действовали быстро и грамотно, и предотвратили теракт.

В то же время, как сообщает агентство, группа людей, одетых в военную форму, часть из которых была вооружена, распространила видеообращение, в котором провозглашает себя "повстанцами штата Карабобо". В обращении говорится, что все, кто откажется присоединиться к ним, будут являться "военными целями".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, БАЗА, ТЕРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]