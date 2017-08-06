В Венесуэле предпринята попытка теракта против военной базы лояльных президенту войск - СМИ

Террористы предприняли в воскресенье попытку атаки на контролируемую верными властям войсками военную базу, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на члена Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.

В соответствии с сообщением чиновника, размещенном в его микроблоге в "Твиттере", военнослужащие действовали быстро и грамотно, и предотвратили теракт.

В то же время, как сообщает агентство, группа людей, одетых в военную форму, часть из которых была вооружена, распространила видеообращение, в котором провозглашает себя "повстанцами штата Карабобо". В обращении говорится, что все, кто откажется присоединиться к ним, будут являться "военными целями".