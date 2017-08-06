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Дальнее зарубежье 06.08.2017 19:41

Минюст США не будет преследовать журналистов за публикацию "утечек" - замминистра

Министерство юстиции не намерено преследовать журналистов за публикацию материалов, основанных на утечке информации со стороны официальных лиц, заявил замминистра юстиции США Род Розенстайн.

"Мы ищем тех, допускает утечки, а не журналистов. Мы ищем тех, кто нарушает законы", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Замминистра заверил: "Мы не преследуем журналистов за то, что они выполняют свою работу".

Чиновник отметил, что "журналисты, публикуя информацию, не совершают преступлений, но при определенных обстоятельствах они могут нарушать закон".

Р.Розенстайн, тем не менее, не исключил, что власти будут стараться не только предотвращать утечки информации, но и в определенных случаях добиваться, чтобы журналисты раскрывали источники информации.

4 августа генпрокурор США Джефф Сешнс на пресс-конференции в Вашингтоне осудил большое количество утечек в СМИ, призвав покончить с этой практикой. Он предупредил потенциальных источников, чтобы они не распространяли информацию таким образом.

Дж.Сешнс также подчеркнул, что роль прессы важна и к ней относятся уважительно, однако у всего должны быть рамки.

"Мы уважаем важную роль, которую играет пресса... но она не безгранична", - отметил он.

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Тэги: США, МИНЮСТ, ЖУРНАЛИСТЫ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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