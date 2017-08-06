Дамаск обвинил проамериканскую коалицию в нарушениях международного права

Бомбардировки сирийских населенных пунктов и использование фосфорных бомб руководимой США международной коалицией против ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) является нарушением международного права, говорится в письме МИД Сирии в адрес генсека ООН.

"Постоянные бомбардировки самолетами коалиции жилых кварталов и домов, где проживают мирные граждане, разрушение государственной больницы в городе Ракке, использование бомб с белым фосфором является грубым нарушением международного права и преступлениями против мирных граждан Сирии", - говорится в письме, распространенном среди СМИ.

В документе также содержится требование к Совбезу ООН выполнить обязательства по сохранению мира и безопасности, добиться выполнения резолюций СБ ООН по борьбе с терроризмом.