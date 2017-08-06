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Дальнее зарубежье 06.08.2017 20:30

Дамаск обвинил проамериканскую коалицию в нарушениях международного права

Бомбардировки сирийских населенных пунктов и использование фосфорных бомб руководимой США международной коалицией против ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) является нарушением международного права, говорится в письме МИД Сирии в адрес генсека ООН.

"Постоянные бомбардировки самолетами коалиции жилых кварталов и домов, где проживают мирные граждане, разрушение государственной больницы в городе Ракке, использование бомб с белым фосфором является грубым нарушением международного права и преступлениями против мирных граждан Сирии", - говорится в письме, распространенном среди СМИ.

В документе также содержится требование к Совбезу ООН выполнить обязательства по сохранению мира и безопасности, добиться выполнения резолюций СБ ООН по борьбе с терроризмом.

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Тэги: СИРИЯ, ООН, ГЕНСЕК, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]