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СНГ 07.08.2017 13:03

Лавров проводит встречу с Могерини, ожидается обсуждение ситуации в Сирии и на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в понедельник переговоры с главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини.

Переговоры проходят на полях мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах.

Ожидается, что стороны обсудят отношения РФ и ЕС, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и на Украине.

В последний раз С.Лавров и Ф.Могерини встречались в начале июля в Брюсселе.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, МОГЕРИНИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]