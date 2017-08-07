В Балтийском море пройдут учения BALTRON с участием Литвы, Латвии и ФРГ

В территориальных водах и особой экономической зоне Литвы в Балтийском море на этой неделе будут проходить ежегодные учения соединения военно-морских флотов стран Балтии (BALTRON) - BALTRON Squadron Exercise 17/2.

В учениях примут участие военные единицы Литвы, Латвии и Германии, сообщает в понедельник литовское министерство обороны.

Литовские военно-морские силы представлены штабным кораблем Jotvingis, противоминными кораблями Suduvis и Kursis, патрульными катерами Aukstaitis и Selis, поисково-спасательным судном Sakiai и портовым катером, а также командой подводных действий Военно-морских сил.

Латвийские Военно-морские силы (ВМС) представляют судно обеспечения Varonis и противоминный корабль Rusins, Военно-морской флот (ВМФ) Германии - минный тральщик Pegnitz.

В ходе морской фазы учений со вторника по пятницу в Балтийском море будут отрабатываться морские навыки: маневрирование кораблей, процедуры связи, артиллерийская перестрелка и защита от нападения надводных целей, поисково-спасательные учения, а также обучение защите от асимметричных угроз. Минные тральщики проведут процедуры поиска мин.