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Дальнее зарубежье 07.08.2017 14:02

В Балтийском море пройдут учения BALTRON с участием Литвы, Латвии и ФРГ

В территориальных водах и особой экономической зоне Литвы в Балтийском море на этой неделе будут проходить ежегодные учения соединения военно-морских флотов стран Балтии (BALTRON) - BALTRON Squadron Exercise 17/2.

В учениях примут участие военные единицы Литвы, Латвии и Германии, сообщает в понедельник литовское министерство обороны.

Литовские военно-морские силы представлены штабным кораблем Jotvingis, противоминными кораблями Suduvis и Kursis, патрульными катерами Aukstaitis и Selis, поисково-спасательным судном Sakiai и портовым катером, а также командой подводных действий Военно-морских сил.

Латвийские Военно-морские силы (ВМС) представляют судно обеспечения Varonis и противоминный корабль Rusins, Военно-морской флот (ВМФ) Германии - минный тральщик Pegnitz.

В ходе морской фазы учений со вторника по пятницу в Балтийском море будут отрабатываться морские навыки: маневрирование кораблей, процедуры связи, артиллерийская перестрелка и защита от нападения надводных целей, поисково-спасательные учения, а также обучение защите от асимметричных угроз. Минные тральщики проведут процедуры поиска мин.

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Тэги: ЛИТВА, БАЛТИКА, ВМФ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]