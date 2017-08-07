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Дальнее зарубежье 07.08.2017 13:44

Тиллерсон намеренно избегал в Маниле контактов с главой МИД КНДР - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Маниле, где проходит ряд мероприятий по линии АСЕАН, усиленно воздерживался от любых контактов с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, сообщили американские СМИ.

Так, по их данным, Р.Тиллерсон даже пропустил ужин, который проводился для всех глав МИД, притом, что в его расписании этот ужин изначально был указан.

В итоге на ужине Р.Тиллерсона представляла помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

По словам другого помощника Р.Тиллерсона, после насыщенного первого дня ему необходимо было подготовиться ко второму.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что не планируют взаимодействовать с главой северокорейского МИД, напоминают СМИ.

Члены Совета Безопасности ООН единогласно одобрили 5 августа резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, КОНТАКЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]