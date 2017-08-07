В КНДР осуждают введенные ООН санкции, считают, что угроза со стороны США делает невозможными переговоры по атому

Власти Пхеньяне в понедельник осудили введенные на прошлой неделе дополнительные санкции против КНДР, сообщают официальные СМИ этой страны.

Так, северокорейская сторона назвала санкции "вопиющим нарушением суверенитета (КНДР - ИФ)".

Кроме того, в Пхеньяне подчеркнули, что переговоры по северокорейской ядерной программе будут невозможны до тех пор, пока КНДР будет ощущать угрозу со стороны США.

Члены Совета Безопасности ООН единогласно одобрили в субботу резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР.

Введенные санкции предусматривают запрет для других стран выдавать новые разрешения на трудовую деятельность для рабочих из Северной Кореи. Кроме того, вводится запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов.

По оценкам разработавших этот документ США, цель подобных ограничительных мер, - сократить северокорейский экспорт на треть (на $1 млрд).