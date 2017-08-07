Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0061 RUR   0.0284 GBR   2.2209 TRY   0.4821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.58 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 25° 38° 9 Авг 28° 39° 10 Авг 22° 33°

Дальнее зарубежье 07.08.2017 14:25

В КНДР осуждают введенные ООН санкции, считают, что угроза со стороны США делает невозможными переговоры по атому

Власти Пхеньяне в понедельник осудили введенные на прошлой неделе дополнительные санкции против КНДР, сообщают официальные СМИ этой страны.

Так, северокорейская сторона назвала санкции "вопиющим нарушением суверенитета (КНДР - ИФ)".

Кроме того, в Пхеньяне подчеркнули, что переговоры по северокорейской ядерной программе будут невозможны до тех пор, пока КНДР будет ощущать угрозу со стороны США.

Члены Совета Безопасности ООН единогласно одобрили в субботу резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР.

Введенные санкции предусматривают запрет для других стран выдавать новые разрешения на трудовую деятельность для рабочих из Северной Кореи. Кроме того, вводится запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов.

По оценкам разработавших этот документ США, цель подобных ограничительных мер, - сократить северокорейский экспорт на треть (на $1 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, США, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Пхеньян грозит Вашингтону "решительными действиями" в ответ на новые санкции За ракетные пуски для КНДР будут последствия - Трамп Трамп заявил Си Цзиньпину о готовности действовать против КНДР самостоятельно, утверждает "Нью-Йорк таймс" В Пхеньяне назвали Трампа психопатом, предостерегли Сеул от ведения с ним дел США вновь призвали Китай к усилению давления на Пхеньян - Тиллерсон Американские спутники зафиксировали новые действия на ядерном объекте в КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]