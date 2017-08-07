Власти Бельгии разбираются с проблемой заражения куриных яиц инсектицидом

Министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм проводит в понедельник совещание с руководством бельгийского Агентства по безопасности продовольственной цепи (Afsca) в связи с разгорающимся скандалом заражения куриных яиц инсектицидом фипронилом.

Министр уже потребовал от агентства представить доклад о действиях в сложившейся ситуации "крайне срочно и неукоснительно, изложив точно и в деталях все обстоятельства", сообщают бельгийские СМИ.

По получении доклада Д.Дюкарм рассчитывает передать необходимую информацию парламентской комиссии по экономике и сельскому хозяйству, которая планирует собраться для обсуждения этой проблемы во вторник.

В Бельгии экологи, медики, представители науки, политики требуют от властей объяснений, почему от общественности долго скрывались важные для здравоохранения факты.

Объяснений ждут также Германия и Нидерланды. Обе страны, на которых кризис с фипронилом сказался в наибольшей степени, желают знать, почему их бельгийские соседи сообщили об обнаружении следов инсектицида в яйцах только 20 июля, тогда как им стало известно об этом в начале июня.

Как сообщалось, Afsca не заявило сразу о ставшем ему известным уже в начале июня заражении яиц, оправдываясь тем, что параллельно шло расследование этих фактов прокуратурой, и информация не разглашалась в интересах следствия.

Д.Дюкарм, только на днях приступивший к своим обязанностям, заявил, что обязуется "обеспечить полную транспарентность по этому чрезвычайно важному вопросу", так как речь идет "о защите потребителя и его здоровья".

В основе этого скандала нидерландская компания Chickfriend, специализирующаяся на ликвидации вредных паразитов - куриных вшей. Она использует препарат Dega 16, в состав которого входит опасный для здоровья фипронил.

После обнаружения фипронила миллионы куриных яиц были отозваны из торговых сетей в Германии и Нидерландах. В Нидерландах ввиду запрета торговли яйцами из ряда сельхозпредприятий забиты сотни тысяч кур-несушек, и предполагается в целом забить около миллиона.