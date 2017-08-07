В Италии будут судить 15 пожарных, которые ради премий сами разжигали огонь в лесах

Итальянские следователи выявили бригаду из 15 пожарных-добровольцев, которые разжигали пожары в лесах, чтобы затем сами их же потушить и получить за это премию, сообщают в понедельник римские СМИ.

Издание отмечает, что расследование, касающееся событий 2015 года, началось, когда стало известно, что очень многие добровольные борцы с огнем стали стремиться попасть именно в команду к 42-летнему Давиде Ди Вите. Это было связано с тем, что во время его дежурств всегда поступало множество сообщений о возгораниях. В итоге пожарные крайне часто выезжали на тушение лесных пожаров, причем борцам с огнем полагалась премия в 10 евро за каждый экстренный вызов, отмечает газета "Репубблика".

Все фигуранты дела - уроженцы провинции Рагуза. Д.Ди Вита, по данным полиции, регулярно лично отправлялся на фургоне разжигать огонь. Нередко после этого он сам звонил в пожарную службу и сообщал об очередном замеченном лесном пожаре. Наконец, после этого Д.Ди Вита приезжал со своими коллегами к месту происшествия и тушил им же разожженное пламя.

Его подчиненные тоже активно участвовали в такой незаконной и опасной деятельности. Они разжигали огонь, а потом просили родных и близких сообщать в пожарную службу о возгораниях. При этом родственники нередко звонили проинформировать и о несуществующих пожарах, которые команда Д.Ди Виты все равно отправлялась "тушить".

Теперь Д.Де Вита, который после 2015 года ушел из пожарной службы, арестован. Его 14 сообщников в ожидании суда остаются на свободе. Все фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и нанесении материального урона. Кроме того, часть "пожарных" обвиняются в умышленных поджогах.