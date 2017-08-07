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Дальнее зарубежье 07.08.2017 15:14

Группа рыбаков в Тунисе вышла на защиту мигрантов от крайне правых европейцев

Группа тунисских рыбаков активизировалась в порту Зарзис на юго-востоке страны, чтобы не допустить приближения к берегам лодки с европейскими ультраправыми активистами, сообщили французские СМИ.

"Если они попытаются приблизиться к нашим берегам, то мы перекроем им дорогу", - приводят СМИ слова одного из рыбаков.

Речь идет о группе активистов из Германии, Италии и Франции, которые собрали средства на аренду 40-метровой лодки. С ее помощью они намерены выполнять миссию "Защитим Европу".

Так, в субботу они обвинили гуманитарные НПО в том, что те способствуют нелегальной миграции в Европу, спасая мигрантов, пытающихся добраться до этой части света на надувных лодках.

"Мы будем отправлять обратно любые лодки, на которых будут мигранты", - написал на прошлой неделе в "Твиттере" один из активистов.

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Тэги: ТУНИС, РЫБАКИ, МИГРАНТЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]