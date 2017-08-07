Группа рыбаков в Тунисе вышла на защиту мигрантов от крайне правых европейцев

Группа тунисских рыбаков активизировалась в порту Зарзис на юго-востоке страны, чтобы не допустить приближения к берегам лодки с европейскими ультраправыми активистами, сообщили французские СМИ.

"Если они попытаются приблизиться к нашим берегам, то мы перекроем им дорогу", - приводят СМИ слова одного из рыбаков.

Речь идет о группе активистов из Германии, Италии и Франции, которые собрали средства на аренду 40-метровой лодки. С ее помощью они намерены выполнять миссию "Защитим Европу".

Так, в субботу они обвинили гуманитарные НПО в том, что те способствуют нелегальной миграции в Европу, спасая мигрантов, пытающихся добраться до этой части света на надувных лодках.

"Мы будем отправлять обратно любые лодки, на которых будут мигранты", - написал на прошлой неделе в "Твиттере" один из активистов.