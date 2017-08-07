Президент Южной Кореи надеется, что КНДР выберет путь диалога

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал в понедельник Пхеньян прекратить провокации и встать на путь диалога.
"Надеюсь, что Северная Корея поймет, что последняя санкционная резолюция СБ ООН является демонстрацией твердой решимости международного сообщества, и выберет путь диалога", - заявил президент Южной Кореи, которого цитируют южнокорейские СМИ.
В минувшую субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию, которая, в частности, запрещает экспорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов.
Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на совещании со своими ближайшими советниками, подчеркнул, что "вооруженные силы готовы и в состоянии противостоять любым провокациям, которые угрожают стране".
Вместе с тем президент заявил, что "правительство будет работать над решением серьезных проблем в сфере безопасности не через военную конфронтацию, а мирными, дипломатическими средствами, при любых обстоятельствах".
Между тем, помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил в минувший уик-энд, что Вашингтон в отношении КНДР не исключает никаких вариантов, в том числе и военного.
"Если они (КНДР - ИФ) имеют ядерное оружие, которое может угрожать США, это, с точки зрения президента, недопустимо. Поэтому, мы, разумеется, должны обеспечить все варианты. И это включает и военный вариант", - цитируют помощника южнокорейские СМИ.
Коста-Рика открывает посольство в Баку – МИД Азербайджана
Моряки четырех стран готовятся на Каспии к заключительным этапам соревнований «Кубок моря-2017»
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 146 раз - Минобороны Азербайджана
Шеки-Ипяк и Минэкономики Азербайджана готовят новую модель развития шелководства в стране
Инфляция в Азербайджане в июле составила 0,1%, среднегодовая инфляция ускорилась до 14%
Пожар начался в Гирканском Национальном парке в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 3 человека, еще 7 пострадали - МВД
Внук вице-премьера Азербайджана арестован в связи с ДТП, повлекшим гибель 2 человек - Генпрокуратура
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»