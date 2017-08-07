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Дальнее зарубежье 07.08.2017 15:35

Президент Южной Кореи надеется, что КНДР выберет путь диалога

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал в понедельник Пхеньян прекратить провокации и встать на путь диалога.

"Надеюсь, что Северная Корея поймет, что последняя санкционная резолюция СБ ООН является демонстрацией твердой решимости международного сообщества, и выберет путь диалога", - заявил президент Южной Кореи, которого цитируют южнокорейские СМИ.

В минувшую субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию, которая, в частности, запрещает экспорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов.

Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на совещании со своими ближайшими советниками, подчеркнул, что "вооруженные силы готовы и в состоянии противостоять любым провокациям, которые угрожают стране".

Вместе с тем президент заявил, что "правительство будет работать над решением серьезных проблем в сфере безопасности не через военную конфронтацию, а мирными, дипломатическими средствами, при любых обстоятельствах".

Между тем, помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил в минувший уик-энд, что Вашингтон в отношении КНДР не исключает никаких вариантов, в том числе и военного.

"Если они (КНДР - ИФ) имеют ядерное оружие, которое может угрожать США, это, с точки зрения президента, недопустимо. Поэтому, мы, разумеется, должны обеспечить все варианты. И это включает и военный вариант", - цитируют помощника южнокорейские СМИ.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]