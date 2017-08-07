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Регион 07.08.2017 13:00

Свыше 8,6 тыс. абонентов остались без газа в Дагестане из-за утечки газа из трубопровода

Газоснабжение 8,625 тыс. абонентов прекращено в Дагестане, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"7 августа в 9:10 мск Хасавюртовском районе обнаружена утечка газа из задвижки на стальном межпоселковом газопроводе высокого давления второй категории диаметром 200 мм от ГРС "Кокрек" до села Корек. В 9:20 прекращено газоснабжение потребителей через ГРС "Кокрек", - говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы.

В сообщении уточняется, что газопровод принадлежит администрации Хасавюртовского района, обслуживается по договору аренды ООО "Газпром газораспределение Дагестан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГАЗ, УТЕЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]