Свыше 8,6 тыс. абонентов остались без газа в Дагестане из-за утечки газа из трубопровода

Газоснабжение 8,625 тыс. абонентов прекращено в Дагестане, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"7 августа в 9:10 мск Хасавюртовском районе обнаружена утечка газа из задвижки на стальном межпоселковом газопроводе высокого давления второй категории диаметром 200 мм от ГРС "Кокрек" до села Корек. В 9:20 прекращено газоснабжение потребителей через ГРС "Кокрек", - говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы.

В сообщении уточняется, что газопровод принадлежит администрации Хасавюртовского района, обслуживается по договору аренды ООО "Газпром газораспределение Дагестан".