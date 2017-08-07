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Регион 07.08.2017 13:06

Помощь врачей понадобилась десяткам людей, попавших на жаре в пробку на границе с Грузией

Более 30 человек, попавших в пробку на пункте пропуска "Верхний Ларс" (Северная Осетия) на границе с Грузией, обратились за помощью медиков, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В связи с наплывом транспорта и установившейся жарой Минздрав республики выделил дополнительную "скорую помощь" и машину неотложной помощи. На время скопившейся пробки на пропускном пункте, медпункт, который находится на данной территории, перешёл на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

По данным медиков, все обратившиеся за помощью в минувшие выходные жаловались на различные формы недомогания, от госпитализации они отказались.

В выходные на пропускном пункте "Верхний Ларс" образовалась пробка из 800 машин.

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Тэги: РОССИЯ, СЕВОСЕТИЯ, ГРАНИЦА, МЕДПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]