Валютные резервы Китая выросли в июле 6-й месяц подряд

Валютные резервы Китая в июле 2017 года увеличились по итогам шестого месяца подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с середины 2014 года.
По данным Народного банка Китая (НБК), резервы в прошлом месяце выросли на $23,9 млрд, до $3 трлн 81 млрд, после июньского повышения на $3,22 млрд.
Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение резервов на $15 млрд.
Ужесточение властями КНР контроля за движением капитала, а также ослабление доллара США, поддержало юань в прошлом месяце. Стоимость юаня выросла в июле на 0,8% относительно доллара США.
"Рост внешних инвестиций замедлился, и это привело к сокращению оттока капитала из страны", - отмечает экономист Huabao Trust Co. в Шанхае Не Вэнь.
"Центробанку не пришлось расходовать резервы на валютные интервенции, поскольку юань укреплялся", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Валютные резервы Китая являются крупнейшими в мире. В период с 1980 года по 2016 год их размер составлял в среднем $890,75 млрд. Рекордного объема резервы достигли в июне 2014 года - почти $4 трлн, рекордный минимум был зафиксирован в декабре 1980 года - $2,26 млрд.
В январе 2017 года объем резервов в КНР опускался ниже $3 трлн впервые за шесть лет.
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