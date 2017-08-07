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Финансы 07.08.2017 13:09

Валютные резервы Китая выросли в июле 6-й месяц подряд

Валютные резервы Китая в июле 2017 года увеличились по итогам шестого месяца подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с середины 2014 года.

По данным Народного банка Китая (НБК), резервы в прошлом месяце выросли на $23,9 млрд, до $3 трлн 81 млрд, после июньского повышения на $3,22 млрд.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение резервов на $15 млрд.

Ужесточение властями КНР контроля за движением капитала, а также ослабление доллара США, поддержало юань в прошлом месяце. Стоимость юаня выросла в июле на 0,8% относительно доллара США.

"Рост внешних инвестиций замедлился, и это привело к сокращению оттока капитала из страны", - отмечает экономист Huabao Trust Co. в Шанхае Не Вэнь.

"Центробанку не пришлось расходовать резервы на валютные интервенции, поскольку юань укреплялся", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Валютные резервы Китая являются крупнейшими в мире. В период с 1980 года по 2016 год их размер составлял в среднем $890,75 млрд. Рекордного объема резервы достигли в июне 2014 года - почти $4 трлн, рекордный минимум был зафиксирован в декабре 1980 года - $2,26 млрд.

В январе 2017 года объем резервов в КНР опускался ниже $3 трлн впервые за шесть лет.

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Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]